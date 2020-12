"Przyjaciółki": Małgorzata Socha i Joanna Liszowska dostały 25 tysięcy podwyżki!

Jesienią minęło osiem lat (!), odkąd Polsat zaczął emisję serialu Przyjaciółki. Jak to zwykle bywa w przypadkach tak tasiemcowych produkcji, aktorzy zaczynają czuć się znudzeni granymi przez siebie postaciami. Sporo do powiedzenia mają też widzowie, więc stacje robią wiele, by uatrakcyjnić swoje oferty, co rusz proponując jakieś nowe produkcje. Polsat rusza właśnie z serialem Mecenas Porada: Polsat ujawnia tytuł i obsadę NOWEGO SERIALU z Aleksandrą Domańską (ZDJĘCIA)