PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Julia Wieniawa jak lalka, "ognisty" Allan Krupa... (ZDJĘCIA)

Środowa premiera filmu "Barbie" niewątpliwie wymagała od rodzimych celebrytów wykazania się kreatywnością. Niektórym poszło w tym aspekcie naprawdę nieźle. Niestety do tej grupy nie możemy zaliczyć Red Lipstick Monster, której inspirowana "barbiecorem" stylizacja była idealnym przykładem tego, że co za dużo, to niezdrowo. Influencerka zestawiła ze sobą bluzkę z nadrukiem z falbaniastą, przezroczystą narzutką, która zaburzyła jej proporcje. Do tego jeansowe shoty, plastikowa torebka z łańcuszkiem, białe sneakersy na koturnie i "oryginalna" fryzura. To się nie mogło udać.