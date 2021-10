Pudelkowy przewodnik po Warszawie dla Kanye Westa: wizyta w "Dzień Dobry TVN", kolejka po naleśniki, sesyjka przed celebrycką jadłodajnią (ZDJĘCIA)

Od środy polski show biznes żyje rzekomą wizytą Kanye Westa w Warszawie. Przed Centrum Sztuki Współczesnej spostrzeżono zamaskowaną postać łudząco przypominającą znanego rapera, który ostatnimi czasy grasował po największych miastach Europy ubrany od stóp do głów w projekty Balenciagi. Czy faktycznie był to przyszły eksmałżonek Kim Kardashian? Czy może był to jedynie prank jednego z polskich youtuberów albo element kampanii promującej płytę? Trudno stwierdzić.