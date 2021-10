Kanye West JEST W WARSZAWIE?! (ZDJĘCIA)

Jednym z przystanków Ye była Szwecja, gdzie muzyk zatrzymał się w restauracji McDonald's. Okazuje się, że kolejnym miejscem na wycieczkowej mapie mogła być Warszawa, a konkretnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To tam fani mieli spotkać go po raz pierwszy w środę. Później sieć obiegły zdjęcia i nagrania zrobione przed jednym z hoteli w centrum Warszawy. Gdy rzekomy Kanye opuszczał budynek, zebrani przed wejściem fani krzyczeli do rapera. Według komentarzy, raper miał udać się późnym wieczorem w kierunku lotniska.