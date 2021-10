Kanye West oficjalnie ZMIENIŁ IMIĘ! Od teraz to "Ye"...

Taka jedna po... 55 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

CHAD to traszna choroba dla czlonkow rodziny. Poddalam sie i zawinelam sie z malzenstwa po 6 latach. Nie bede na forum opowiadac, bo Was to i tak pewnie nie interesuje a ja juz nie chce do tego wracac. Wykorzystalam okres manii meza i jego chec uwolnienia sie z "nudnego" malzenstwa. Chyba nam nawet niebiosa sprzyjaly, bo moja wyprowadzka i rozwod zamknely sie w niecale pol roku. Maz wymaga leczenia,ale nie chce sie jemu poddac. Lekow nie chce brac. To jest straszna choroba.Wyniszcza wszystkich najblizszych. Niestety, szanuje wszystkich ludzi,ale jak sie dowiem,ze jakis nowo poznany kawaler mial problemy psychiczne- depresje albo inne podobne schorzenia, to jak sie odwine na piecie, to tyle mnie zobaczy. Nie warto byc druga Matka Teresa i zbawiac swiat. Teraz mozecie mnie zjechac, ale ja swoje w zyciu przeszlam i nigdy wiecej.