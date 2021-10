Kanye West PRZERAŻA na weneckim lotnisku w masce Fantomasa! PRZESADA? (ZDJĘCIA)

Zachowanie Kanye Westa z każdym tygodniem staje się coraz bardziej niepokojące. Już od dobrych paru miesięcy raper i za niedługo były mąż Kim Kardashian ukrywa się przed światem, chowając twarz za wszelkiej maści zasłonami. Do tej pory służyły mu do tego przewiewne worki z ciekawymi grafikami, jednak, jak widać, już wypadły one z łask.