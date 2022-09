Radosna Małgorzata Rozenek w stylizacji rodem z lat 70. czule wita się z Radosławem Majdanem po pracy (ZDJĘCIA)

LKIJUH 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nic tak nie postarza, jak sztuczne uzębienie. Przecież ona miała fajne zęby, po co wstawiła te sine licówki, czy co to tam jest? Własne niedoskonałe nawet, zęby ale zadbane , to atrybut młodości i świeżości. A ten, kto jej dobierał kolor tych zębów chyba ma problem z odróżnianiem kolorów.