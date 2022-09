Małgorzata Rozenek u boku Krzysztofa Skórzyńskiego popisuje się erudycją w specjalnym wydaniu "Milionerów" (ZDJĘCIA)

To nie pierwszy raz, gdy Małgorzata Rozenek pojawi się w "Milionerach" . Gospodyni "Pytania na śniadanie" swój debiut w programie zaliczyła w 2017 roku. Wtedy walczyła o pieniądze wspólnie z mężem, Radosławem Majdanem.

Małgorzata Rozenek w specjalnym odcinku "Milionerów" z okazji 25-lecia programu

Perfekcyjna pojawiła się w studio show prowadzonego przez Huberta Urbańskiego ubrana w błyszczący garnitur uszyty z lejącego się materiału . Celebrytka miała stonowany makijaż i rozpuszczone włosy. Tym razem jednak to nie jej wygląd był najważniejszy, a walory intelektu.

Wracając do Małgorzaty Rozenek - kilka lat temu, gdy była gościem programu z mężem, użyła "telefonu do przyjaciela" i zadzwoniła do ojca. Ten nie pomógł parze - udzielił złej odpowiedzi na pytanie dotyczące torbaczy, w wyniku czego Majdanowie, którzy posłuchali jego błędnej odpowiedzi, przegrali. Pech chciał, że wcześniej Radek całkiem poprawnie dedukował, szukając właściwej odpowiedzi na feralne pytanie.