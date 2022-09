Małgorzata Rozenek mówi "tak" in vitro na konferencji w Senacie w towarzystwie... Donalda Tuska i Ewy Kopacz (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek wielokrotnie dała się poznać jako propagatorka in vitro. Celebrytka jest wyjątkowo zaangażowana w obalanie mitów na temat tej metody leczenia niepłodności, co wynika również z jej własnych doświadczeń. Małgosia nigdy nie robiła tajemnicy z faktu, że to właśnie dzięki in vitro doczekała się trzech synów, których dziś musi bronić przed zaściankowymi wywodami prawicowych polityków.