Radosne kulisy pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami": noszona na rękach Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski w objęciach Macieja Musiała (DUŻO ZDJĘĆ)

Zielony lad to nie tylko zguba dla rolnictwa. Wezcie pod uwage jeden blok w mieście i auta elektryczne. Gdzie i przy czym chcecie je ladowac, ile bedzie wynosil koszt xmiany auta na elektryczne. Jedna klatka trzy rodziny np 7 aut. Prosze pamiętać przy temperaturze ponizej zera auta elektryczne stają. Jak na ulicy sie popsuje to nawet przesunac sie nie da. Ogrzwamie? Kto da bam pieniadze na ocieplenie wszystkich domów w Europie, kto da nam pieniadze ba wszystkie auta elektryczne i skąd prąd, na to wszystko. Bez drwawna i wegla , przy pradzie elektrycznym bedxiemy marznac, placic grube pieniadze , a przy tym wszystkim, gdzie Europa wytwarza 7 procent emisji. Cala reszta ze swoimi 93 procent nas zatruje ale my na spokojnie zbiedniejemy i krótko zyc bedziemy. Moze mi ktoś liczbowo zaprzeczyć? Wykazać czarno na białym ze nie mam racji.