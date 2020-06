Radośni Boczarska i Banasiuk relaksują się na spacerze ze znajomymi i dziećmi

Aktorka była łączona m.in. z Tomaszem Karolakiem , przez co regularnie pojawiała się w prasie plotkarskiej , a od kilku lat jest w związku z nieco od niej młodszym Mateuszem Banasiukiem . W grudniu 2017 roku urodził się ich syn Henryk , przez co Boczarska prawie zupełnie zniknęła z show biznesu.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się plotki o ich burzliwej relacji i wynikających z tego kryzysach, ale nic nie wskazuje na to, by były one zgodne z prawdą. Banasiuk często wspomina w wywiadach o tym, jak bardzo podziwia i kocha swoją partnerkę, a i ona nie szczędzi mu miłych słów.