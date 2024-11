Ralph Kaminski bez "grzyba" na głowie. Tak wyglądał 15 lat temu w "Szansie na sukces"

W rodzimym show-biznesie mamy całkiem sporo barwnych osobistości. Bez wątpienia jedną z nich jest Ralph Kaminski . Kuzyn Michała Szpaka również nie stroni od szumu medialnego. Swego czasu pochodzący z Jasła gwiazdor wywołał niemałe kontrowersje, gdy w mediach odważnie stwierdził, że " artystom psychoterapia należy się szczególnie", a "co innego jak pracujesz w jakimś sklepie" .

Ralph Kaminski na nagraniu z przeszłości

Chociaż dziś artysta może pochwalić się ugruntowaną pozycją w branży muzycznej, to jednak musiał on przejść długą drogę, aby spełnić swoje marzenia. Podobnie, jak wielu koleżanek i kolegów po fachu, przed laty próbował swoich sił w programach typu talent-show. Widzowie mogli go zobaczyć m.in. w 2009 roku w jednym z odcinków "Szansy na sukces" poświęconemu twórczości grupy Perfect.