Sobota z żoną na premierze kinowej

Nie miałem powodzenia u panienek, bo nie faszerowałem się sterydami anabolicznymi (rzekomo zamawiał z USA) i nie mam ani jednego tatuażu ani nie goliłem głowy na łyso. Teraz jestem osamotnionym kawalerem na stare lata, który od lat nie ma kontaktu z kobietami. Wyalienowany jak przestępca. A to tylko dlatego, że przez ostatnie 20 lat nie ingerowałem w ucharakteryzowanie się na kryminalistę. Pozostałem szczupły, z włosami na głowie, wyglądam zdecydowanie młodziej od niego pomimo minimalnej różnicy wieku i wciąż jestem sam i patrzę sobie w kolana. Oto czym jest moda na przestępcę. Odda mi ktoś stracone lata, bo chciałem być człowiekiem na zdroworozsądkowym poziomie? Ano nie. Żałuję, że nie naszpikowałem się anabolami do maksimum i nie zrobiłem sobie tatuażu na facjacie na pół głowy. Od razu by mnie dostrzegły i miałbym kontakt.