Rebel Wilson chwali się odchudzonymi kształtami w obcisłych legginsach (ZDJĘCIA)

Teraz Wilson stara się skupić na pracy i utrzymać wywalczony przez lata status naczelnej eksportowej gwiazdy Australii. Specjalizująca się w komedii aktorka przebywa obecnie w Londynie, gdzie przygotowuje się do roli w pierwszym w swojej karierze dramacie, The Almond And The Seahorse. W środę czyhającym pod jej hotelem fotografom udało się uwiecznić moment, gdy Rebel wraz z tajemniczym towarzyszem wsiadali do czekającego na nich auta. 40-latka nie omieszkała podkreślić odchudzonych kształtów, zakładając zielony sweterek i obcisłe, skórzane legginsy.