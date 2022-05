Rekordziści złożyli papiery rozwodowe po dwóch dniach. Poznajcie NAJKRÓTSZE MAŁŻEŃSTWA w show biznesie (ZDJĘCIA)

Ela 54 min. temu zgłoś do moderacji 51 8 Odpowiedz

Jeżeli się nie układa to po co z kimś być... nawet jeśli ktoś kiedyś kogoś wybrał i wzięli slub, ale coś poszło nie tak jak miało być. Każdy patrzy w inna stronę, to po co się męczyć? bo się raz wybrało?...życie jest jedno trzebe żyć tak żeby być szczęśliwym, bo na łożu śmierci będziemy żałować, a wtedy będzie już za późno.