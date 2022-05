Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski długo na to czekali. Wiemy, co dalej z ich ROZWODEM!

realista 26 min. temu zgłoś do moderacji 44 6 Odpowiedz

Szkoda ze wciąż tak mało ludzi dorasta do tego momentu by uczciwie przyznać iż małżeństwo to bzdura, gdyż miłości nie można przyrzec na zapas. MIŁOŚĆ TO STAN EMOCJI, KTÓRYM DĄŻYMY KOGOŚ W OKREŚLONYM MOMENCIE NIE KONIECZNIE NA STAŁE (każdy człowiek się zmienia statystycznie co 7 lat). Oczywiście można ją pielęgnować, lecz i tak nie daje to gwarancji i do tej zabawy trzeba dwojga. Bardzo często lepiej się rozstać niż męczyć się z kimś całe życie, tylko dlatego, iż się kochało pewną osobę w danym etapie życia. Do tego niestety tez trzeba dorosnąć, dojrzeć. Kobiety i mężczyźni, mężowie i żony nie uzależniajcie się od siebie finansowo! tak jest po prostu uczciwiej i łatwiej. Mąż to nie bankomat a żona to nie służba czy naczynie na dzieci.