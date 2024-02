REWIA MODY na nowojorskiej premierze "Diuny": zjawiskowa Zendaya, mroczna Anya Taylor-Joy, Florence Pugh w płynnym srebrze (ZDJĘCIA)

hgagfafaf 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

rózne sa te stroje ale na pewno w o odróznieniu od naszych krajowych "gwiazd" te stroje sa oryginalne, sa swietnej jakośc i prezentuja jakąs wartośc artystyczną, nie to co u nas , te smieszne satyny te odgapiane nieudolnie z ameryki formy sukienek od late te same , jak Angelina Joli chyba z 10 lat temu załozyła suknię z wielkim rozcieciem na jednej stronie mamy do dzis te nieudolne odwzorowania u nas ale po pierwsze modelki nie takie, materiały tandeta i wykonanie dramat, w USA zawsze cos nowego mozna podejrzec , cos naprawde twórczego, sukienka Zandai jest czyms czego jeszcze nie byłow modzie , natomiast garnitury panów są przepiekne z tych zakardów