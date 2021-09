Robert Lewandowski odbiera Złoty But w towarzystwie Anny Lewandowskiej i jej wartej 8 TYSIĘCY ZŁOTYCH torebki (ZDJĘCIA)

Robert Lewandowski to aktualnie jeden z bardziej rozpoznawalnych Polaków. Nic dziwnego - piłkarz może pochwalić się licznymi tytułami w swojej dziedzinie.

Tylko w minionym roku Lewy został wyróżniony w plebiscycie Best FIFA Football Awards 2020 w kategorii "Najlepszy Piłkarz Roku ", zaś w styczniu odebrał nagrodę Najlepszego Sportowca 2020 według Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Telewizji Polsat.

We wtorek Robert jako pierwszy Polak odebrał w Monachium kolejną statuetkę - Złoty But dla najlepszego strzelca w Europie w sezonie 2020/2021.

Chciałbym podziękować mojej rodzinie, kolegom z drużyny, trenerom i całemu zespołowi FC Bayern - napisał Robert. Zdobycie tytułu nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia. W sporcie, tak jak w życiu, liczy się szacunek dla innych, współpraca i fair play bez względu na to, co robisz. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim, którzy byli u mego boku. Jestem niezwykle dumny z tego, co osiągnęliśmy razem jako zespół. Dziękuję Wam!