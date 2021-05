Robert Lewandowski podjął decyzję co do szczepienia. "To nie jest temat na pięć minut rozmowy"

Motywator 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

A ja mam dozgonny szacun do Lewandowskiego, prosty chłopak z niesamowitym talentem i pracowitością, osiągnął wszytko sam swoją ciężka praca. To ze idą za tym pieniądze to normalne! Nie posądzacie go ze robi cos dla kasy, sami sprzedalibyście sie za 5zl ! Jeśli chodzi o zdanie na wiele sporów politycznych on jest poza tym, bo ma większe sprawy na głowie! On suw nie bawi w jakieś gierki, po co? Dla kasy? Ma jej jak lodu. Ten człowiek mierzy wyzej! Jest cos więcej niz tylko sława i bogactwo, to jest efekt poboczny który towarzyszy jego karierze. Jego sila właśnie tkwi w głowie, motywacji i determinacji w osiąganiu celów o jakim nie macie pojęcia. Nawet nie wiecie jaki on sobie narzucić reżim. Tylko on i Ronaldo to za życia są juz legendy. Wielki Polak!