Robert Lewandowski poszerzył kolekcję luksusowych samochodów o kolejną brykę. Cena zwala z nóg...

Nie jest tajemnicą, że piłkarze lubią poczuć się luksusowo za kierownicą. Wielu z nich może liczyć na pokaźne zarobki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby stale poszerzali swoje kolekcje. Słabość do aut znanych marek ma na przykład Robert Lewandowski , który już nie raz pokazywał w sieci nowe nabytki.

Robert Lewandowski dołączył do kolekcji nowe auto. Cena? Lepiej usiądźcie

Dotychczasowy zbiór aut "Lewego" prezentuje się przy tym dość imponująco. Serwis sport.pl wskazuje, że piłkarz ma w garażu m.in. Bentleya Continental GT Convertible Speed, Ferrari F12 Berlinetta czy Porsche 911 Speedster. Oczywiście bywał też widywany za kierownicą innych samochodów, ale każda kolekcja ma przecież to do siebie, że czasem dochodzi do drobnych zmian.