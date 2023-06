Roksana Węgiel gra nogą w ODWAŻNEJ kreacji na scenie w Opolu. Modna? (ZDJĘCIA)

W piątek w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej do Opola ściągnęły tłumy muzyków, gdy zaprezentować festiwalowiczom swój repertuar. Wśród gwiazd wieczoru wymienić można takich starych wyjadaczy jak Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka czy Wanda i Banca , jak również najpopularniejszą obecnie piosenkarkę młodego pokolenia, Roksanę Węgiel .

O 18-letniej wokalistce zrobiło się ostatnio głośniej nie tylko za sprawą jej perypetii w życiu osobistym, ale też znacznie "dojrzalszych" niż wcześniej stylizacji. Roxy zdążyła już nawet wypowiedzieć się na ten temat, twierdząc, że nie zamierza brać do serca uwag komentujących ani ubierać się inaczej, bo w końcu to ona ma się czuć dobrze w tym, co nosi.