Roksana Węgiel i Kevin Mglej chwalą się oficjalnym FILMEM ze ślubu. Internauci w zachwycie: "To najpiękniejsze, co ostatnio zobaczyłam"

Roksana i Kevin wielokrotnie zapewniali, że zależy im na tym, aby ceremonia przebiegała w tajemnicy, z dala od mediów. W takich sytuacjach wiele zależy oczywiście nie tylko od samej pary młodej, ale i od gości. Ostatecznie doszło jednak do tego, że ciekawscy nie mieli większych problemów z tym, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie para będzie brała ślub.

Do sieci szybko trafiły też nagrania ze ślubu i wesela zrobione przez gości . Ola Nowak pokazała nawet kartę dań z weselnego stołu. Z wywiadu Maffashion dla Pudelka dowiedzieliśmy się z kolei, że na przyjęciu, które było "bez nadęcia", wybrzmiały tylko dwie piosenki disco polo.

Zakładamy, że państwo Mglej udzieliło gościom zgody na dzielenie się weselnymi zdjęciami i historiami. W końcu sami także szybko pochwalili się nagraniami i fotografiami ze swojego wielkiego dnia. Do sieci trafił też profesjonalny montaż najważniejszych chwil nagranych podczas ślubu i ich wesela. Widać na nim między innymi łzy Roksany, moment składania ślubnej przysięgi, wyjście młodej pary z kościoła czy tańce nowożeńców - nie unikali trudnych figur z podnoszeniem.

Z zapartym tchem się ogląda; Tak powinny wyglądać wszystkie filmy z wesela; Mógłby to być zwiastun jakiegoś hollywoodzkiego filmu; Coś pięknego; Majstersztyk; Przysięgam, że to najpiękniejsze, co ostatnio zobaczyłam, aż łezki poleciały - piszą.