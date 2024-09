Maffashion o weselu Roksany Węgiel: "Zaprosiła mnie na nie już dawno temu". Blogerka ujawnia, co się działo (WIDEO)

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był zdecydowanie najgłośniejszym wydarzeniem tego lata. Impreza odbiła się w mediach wyjątkowo szerokim echem. Tabloidy rozpisywały się zarówno na temat kreacji młodych, jak i weselnego menu czy tego, co działo się na parkiecie.

Maffashion podsumowuje wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

To było genialne wydarzenie, piękne wydarzenie, bez nadęcia, wszyscy się super bawili i super czuli. (...) To było takie wesele, że osoby organizujące nie zastanawiały się, jakie ono ma być. Miało być komfortowo. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. (...) Było naprawdę bardzo swobodnie - zachwyca się Julka, która pojawiła się na weselu z Michałem Danilczukiem.