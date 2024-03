Roksana Węgiel w długiej sukni KRADNIE UWAGĘ na evencie Disneya. Zachwycająca? (FOTO)

atb 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Roksana w sukni, Roksana (znowu) tańcuje, Roksana coś tam do filmu animowanego ... I pomyśleć, że jeszcze ze 3 lata temu miała kiedyś tam być piosenkarką. I to dobrą. Dobrą, a raczej bardzo dobrą piosenkarką to była Anna Jantar. Przez 9 lat kariery co rok, to przebój, choć w którymś mogła takiego nie mieć, a w innym roku dwa. Roxie przez ostatnie 3 lata przebój ma tylko jeden, a przez 5 lat - zaledwie dwa. Oczywiście i Jantar i ona śpiewały też inne, mniej popularne, choć niezłe utwory. No, Jantar karierę zaczynała mając 19 lat, ale pierwszy przebój miała mając lat 21. A by tak kiedyś spytać 27-letnią Jantar, co to paso doble, pewnie by powiedziała: "a cóż to? Oczywiście nie wiem". Choć o tańczeniu znany przebój miała. Ale ona śpiewała, nie tańczyła.