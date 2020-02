Romantyczna Szroeder wyjaśnia, o co chodzi Quebo: "Zwróćmy uwagę na środek, a nie na szatę!"

Arleta 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wytłumaczcie mi proszę po co oni to wszystko robią? Całe ich życie polega na siedzeniu w telefonie i robienie z siebie głupa i udawanych metamorfoza dla kasy. Tak jak te pseudo celebrytki które wrzucają posty na instagram, "pytacie mnie w wiadomościach o szminkę" "dostaję od Was mnóstwo zapytań o bluzke" kij, że tak naprawdę nikt o to nie pyta byle by tylko reklamę zrobić, a głupie baby ładna jest łykaja to wszystko jak pelikany i te chore kody rabatowe "wyjątkowe specjalnie dla Was" Nie dajcie się kobiety zwariować!