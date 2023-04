Roześmiana Katarzyna Warnke paraduje po centrum Warszawy w kreacji za KILKADZIESIĄT tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Od publicznego rozstania Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego minęło już prawie pół roku, jednak jeszcze do niedawna można było odnieść wrażenie, że czekający na rozwód małżonkowie mają pewne trudności z odnalezieniem się w tej nowej sytuacji. Na szczęście czas, najlepszy środek leczniczy na każdą sercową ranę, i tym razem zdziałał cuda. Wygląda bowiem na to, że Warnke szykuje się już powoli do powrotu na salony w wielkim stylu.