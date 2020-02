Roześmiana Kate Middleton zachwyca się alpakami podczas wizyty na farmie

Ygcc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zaraz się zacznie zachwyt, bo dorosła kobieta umie podawać rękę, głaskać kozę, uśmiechać się, machac i robić to wszystko po godzinach szkolen. W związku zv tym należy napisać KLASA SAMA W SOBIE. Nie wiadomo co prawda, jakie ma zdanie na jakikolwiek temat, ale ładnie się uśmiecha. Nic nie mam do pani Kate, wydaje się sympatyczna, ale te peany to przesada, tak jak nagonka na megan. Klasa sama w sobie!!!!!