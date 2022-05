Roześmiana Katie Holmes całuje się z ukochanym w nowojorskim Central Parku! (ZDJĘCIA)

Katie Holmes miała dość burzliwe życie uczuciowe. Aktorka przez 6 lat była żoną Toma Cruise’a, a problematyczne rozstanie ze scjentologiem przypominało fabułę hollywoodzkiego filmu sensacyjnego. Później partnerem gwiazdy był Jamie Foxx, lecz po 6 latach związku ich drogi się rozeszły, a Holmes wróciła do randkowania i szukania wielkiej miłości. Wszystko wskazuje na to, że w końcu ją znalazła... Zdjęcia paparazzi zrobione kilka dni temu w Nowym Jorku są dowodem na to, że Holmes jest szczęśliwie zakochana.