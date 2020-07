Roześmiana Weronika Rosati paraduje po mieście z córką

Także w tym czasie rozgrywał się ciąg dalszy dramatu między Rosati a ojcem jej dziecka - Robertem Śmigielskim . Aktorka otrzymała sądowy zakaz wypowiadania się na temat przemocy byłego partnera, co później też gorzko komentowała na Instagramie.

Po zdjęciach łatwo wywnioskować, że tego dnia dopisywał jej znakomity humor, a być może spowodowane było to faktem, że najnowszy film z udziałem Rosati _**Śniegu już nigdy nie będzie**_, w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, został zakwalifikowany do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Istnieje jednak też taka możliwość, że to po prostu udane zakupy wywołały w niej taką radość...