Rozochocony Maciej Orłoś z ukochaną, Zborowska w kropeczki i zalotny Adamczyk pozują na premierze filmu "Wrobiony" (ZDJĘCIA)

Piotr Adamczyk niedawno brylował w Hollywood, a teraz czas na jego kolejne tournee po ściankach - tym razem dzięki thrillerowi z międzynarodową obsadą. "Wrobiony" to polska produkcja z międzynarodową obsadą . Obok Adamczyka zobaczymy w niej między innymi Daniela Olbrychskiego, Lucę Calvaniego, Gedeona Burkharda czy Alessandra Mastronardiego.

Film opowiada o badaczu sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego (w tej roli Piotr Adamczyk), który planuje podróż do Włoch, by zgłębić twórczość Caravaggiego. Na miejscu okazuje się jednak, że doszło do niespodziewanej śmierci innego pasjonaty twórczości malarza. Głównym bohaterem całej powieści jest również zaginiony obraz "Maria Magdalena w ekstazie".