Różowa Anne Hathaway prezentuje niebotycznie długie nogi na pokazie Valentino (ZDJĘCIA)

Mnie zaskakuje że ponaga się tylko ludziom z Ukrainy(sama pomagałam). napisze to co widze w Warszawie bo tu mieszkam. Przy metrze centrum pełno bezdomnych , niewiedzących co ze sobą zrobić. Oglądałam film na youtubie o bezdomności i to jest niesamowicie przykre. Wielu ludzi albo popełniło głupotę albo nie mogło sobie poradzic z problemami i dlatego ich życie wygląda jak wygląda. Idąc do metra na rogu jest zawsze chłopak z wytrzeszczem oczu , upośledzony nie wiem czy widzi czy słyszy. Od 15 lat chłopak gra na krześle i też nie ma dobrej sytuacji. czy my naprawdę nie mamy komu pomagać? Czy w tej Polsce jest takie Eldorado że trzeba 2 kraj przyjąć. Ja wiem że oni mają złą sytuację, ale to co się teraz dzieje zaczyna przekraczać wszelkie granice. Co myślicie ?