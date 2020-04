Rozsierdzona Krystyna Janda uderza w rząd: "Polityka - ta k**wa, niech IDZIE PRECZ"

We wtorek na profilu facebookowym 67-latki pojawił się obszerny post, w którym Janda jeszcze raz podkreśliła powagę sytuacji, w której się znalazła. Tym, co najbardziej boli gwiazdę, jest fakt, że rządowi kompletnie nie zależy na stworzeniu tarczy antykryzysowej, która uwzględniłaby teatry.

Zapytałam wczoraj asystenta w moim telefonie, kiedy jest planowane otwarcie teatrów po pandemii - odpowiedział bez namysłu: "Na końcu" - zaczęła swój wywód. O państwowe teatry, instytucje, się nie martwią, dla nich niegranie to zysk. Dla nas, niepaństwowych, to śmierć. Martwią się twórcy, ci z etatami i ci bez. No nic, pandemia to pandemia, zdrowie i życie ważniejsze niż jakieś tam teatrzyki i jacyś artyści. Jakie to ma znaczenie w losach świata.