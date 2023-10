RZADKI WIDOK: Księżna Charlene i książę Albert wymieniają się CZUŁOŚCIAMI na meczu! Koniec plotek o rozwodzie? (ZDJĘCIA)

12 lat temu w jednej z monakijskich katedr doszło do długo wyczekiwanej uroczystości. Najmniej zadowoloną z faktu zaślubin wydawała się właśnie... księżna Charlene, która tego dnia nie mogła powstrzymać wybuchu płaczu. Nie były to bynajmniej łzy wzruszenia. Przygotowania do zbliżającej się coraz większymi krokami ceremonii odbywały się w atmosferze skandalu, jaki wywoływało odkrywanie nieznanych wcześniej faktów z życia władcy Monako. Mężczyzna przyznał się do posiadania dwójki dzieci z różnymi partnerkami. Nerwowość sytuacji podkreśliło ujawnienie tożsamości jego trzeciej pociechy, którą wydała na świat pewna Brazylijka. Książę Albert odmówił jednak uznania ojcostwa.