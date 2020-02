Sam Smith drwi z Walentynek na antenie radia: "Przypominają mi POGRZEB"

Brytyjski piosenkarz Sam Smith zaszokował opinię publiczną, gdy w marcu zeszłego roku ogłosił, że nie identyfikuje się z żadną z płci . Muzyk stwierdził wówczas, że jeżeli chodzi o kwestie zawodowe i sukces, to czuje się jak 40-latek, ale w kwestiach uczuciowych nadal pozostaje "zdezorientowanym 16-latkiem".

Może nie jestem mężczyzną, może nie jestem kobietą , może po prostu jestem sobą. Myślę, że to samo dotyczy seksualności. Zakochujesz się w ludziach, nie w genitaliach - powiedział w głośnym wywiadzie z Jameelią Jamil.

Być może właśnie dlatego Smith nie uważa się za wielkiego fana Walentynek. W trakcie promocji swojego najnowszego singla To Die For na antenie stacji Capital Breakfast i Heart Breakfast muzyk wyznał ostatnio, że 14 lutego to według niego jeden z najsmutniejszych dni w roku.