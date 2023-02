Sandra Kubicka opuszcza TVP, po czym mknie zatankować wartego ponad 500 tysięcy złotych Range Rovera (ZDJĘCIA)

Nieco ponad tydzień temu okazało się, że Sandra Kubicka została nową gwiazdą TVP. Była modelka współpracuje od niedawna z nadawcą publicznym przy randkowym formacie "Love Me or Leave Me - Kochaj albo Rzuć". Jak sama przekonuje, "w Polsce nie ma i nigdy nie było takiego programu". Podekscytowana ukochana Barona tłumaczyła też, że show, które poprowadzi nie jest wulgarne, posiada za to wartości edukacyjne.