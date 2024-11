Sara Müldner ma dziś 35 lat. Tak zmieniła się serialowa Julka z "Na dobre i na złe"

Rodzime seriale nie dają gwarancji na to, że młode gwiazdy utrzymają zainteresowanie widzów i reżyserów przez następne lata. Wielu z nich nie potrafi zamienić wczesnej popularności na trwałą karierę w mediach. Tylko nieliczni przełamują tę barierę i osiągają sukces.

Często po zakończeniu przygody z planem filmowym zostają "zaszufladkowani", co nie ułatwia powrotu do show-biznesu. Przykład Sary Müldner, znanej z roli Julki Burskiej w serialu "Na dobre i na złe", jest tu znamienny. Dzięki tej roli, którą zagrała mając zaledwie dziewięć lat, Sara zdobyła dużą popularność i miała okazję rozpocząć karierę aktorską we wczesnym okresie życia. Jednak po kilku latach zrezygnowała z życia w mediach i skupiła się na edukacji.

Sara Müldner odeszła z "Na dobre i na złe". Jak potoczyły się jej losy?

Po zakończeniu przygody z serialem zdecydowała się na kształcenie za granicą. Sara wyjechała do Paryża, gdzie podjęła naukę na prestiżowej uczelni Cours Florent, a także studiowała filozofię na Sorbonie. Po ukończeniu szkoły w Paryżu zmuszona była wrócić do Polski i dostosować się do "nowej rzeczywistości".

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" - mówiła przed laty w rozmowie z portalem NaTemat.

Po latach Müldner stwierdziła, że otrzymywała jedynie niewielkie role w serialach, które nie spełniały jej oczekiwań. Stwierdziła także, że zmieniły się wymagania rynku, gdzie talent i wcześniejszy dorobek straciły na znaczeniu wobec potrzeby promowania samego siebie.

Jak dziś wygląda Sara Müldner?

Pomimo upływu lat o wielkim powrocie Sary do show-biznesu mówi się niewiele. Aktorka pojawiła się w programie "Jaka to melodia?", dostała także kilka małych ról, jednak nie powtórzyła sukcesu dzieciństwa. Obecnie 35--letnia dziś Sara skupia się na pisaniu scenariuszy, ale nie zamyka się na aktorstwo.

Zobaczcie, jak dziś wygląda.

