Scenarzysta "Bad Boya" Patryka Vegi zatrzymany!

fasada 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja się dziwie ze niektóre nazwiska chcą grac w takie typu filmach. No sorry ale niskich lotów,klasy B,a nawet c. Ja rozumiem zarobek bo teraz nawet rozumiem tych ktorzy graja w reklamach żeby coś zarobic,ale jednak decyzja zagrania w takich filmach to jednak świadczy o aktorze i człowieka.