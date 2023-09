Sean Penn debiutuje z młodszą o 17 LAT partnerką na konferencji w Kijowie. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Sean Penn jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych aktorów na świecie. Jego kreacje w "Życiu Carlita" , "Ofiarach wojny" czy melodramacie "Jak jej nie kochać?", zapewniły mu olbrzymią popularność i uznanie krytyków. Potwierdziły to dwa Oscary, które otrzymał za pierwszoplanowe role w filmach "Rzeka tajemnic" i "Obywatel Milk" .

Jego obecność na różnych planach zdjęciowych była okazją do poznawania niezwykłych kobiet z artystycznego świata, które z czasem stawały się jego życiowymi partnerkami. W połowie lat 80. poznał święcącą wówczas ogromne triumfy Madonnę. Mężczyzna wystąpił w klipie do jej przeboju "Material Girl". Wkrótce potem narodziło się między nimi uczucie, które zaowocowało decyzją o ślubie. Po coraz częściej wszczynanych awanturach i problemach z alkoholem, królowa popu odeszła od agresywnego męża. Drugą żoną Seana Penna została popularna aktorka Robin Wright, z którą spotkał się na planie dramatu "Stan łaski". Trwające aż 14 lat małżeństwo zaowocowało narodzinami dwójki dzieci - 32-letniej dziś Dylan Frances i młodszego o 2 lata Hoppera Jacka. Po raz trzeci aktor stanął na ślubnym kobiercu 7 lat temu. Wybranką jego serca została rówieśniczka jego córki, związana z branżą filmową Leila George. Również i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu.