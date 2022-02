Sean Pean W UKRAINIE kręci dokument o rosyjskiej inwazji. Pojawił się na konferencji z prezydentem Zełenskim (ZDJĘCIA)

Podczas gdy wielu celebrytów nadal zajmuje się sianiem paniki i głoszeniem pustych frazesów w sprawie Ukrainy, legenda Hollywood Sean Penn wziął się natychmiast do działania. Nagrodzony dwukrotnie Oscarem za swoje aktorskie kreacje w Rzece tajemnic i Obywatelu Milku Penn przebywa obecnie w Ukrainie, gdzie przygotowuje materiał do filmu dokumentalnego o tragedii, do której doprowadziła inwazja rosyjskich wojsk na teren suwerennego państwa.