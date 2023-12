Sebastian Fabijański parkuje luksusowe porsche warte 700 tysięcy złotych NA ZAKAZIE i rusza załatwiać sprawunki (ZDJĘCIA)

Sebastian Fabijański nie ma za sobą dobrego czasu. Najpierw rozstanie z Maffashion owiane skandalem, przez co nieco odsunął się w cień. Później podpisał lukratywny kontrakt z federacją Fame MMA, co spotkało się z krytyką ze strony internautów. Wszystko za sprawą tego, w jaki sposób podszedł do pojedynków w oktagonie, za każdym razem przegrywając po upływie kilkunastu sekund.