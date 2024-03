Selena Gomez ZACHWYCA w eleganckiej sukni na premierze filmowej. W końcu trafiona stylizacja? (ZDJĘCIA)

Selena Gomez zyskała popularność dzięki roli Alex Russo w disneyowskiej produkcji "Czarodzieje z Waverly Place" oraz liczne dokonania muzyczne, które przez lata przyniosły jej dziesiątki nagród i nominacji. Do największych hitów Seleny Gomez można z pewnością zaliczyć takie kompozycje jak Come & Get It, Good For You czy Hands to Myself. Na portalach plotkarskich gościła głównie za sprawą medialnego związku z kanadyjskim piosenkarzem Justinem Bieberem. Jakiś czas temu gwiazda zdradziła, że wykryto u niej toczeń rumieniowaty. Zmagała się z też depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową. Na szczęście, niedawno Selena potwierdziła też radosne doniesienia. Parę miesięcy temu wyszło bowiem na jaw, że serce artystki zostało skradzione przez producenta i autora tekstów, Benny'ego Blanco.