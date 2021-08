Serialowi królowa Elżbieta, Diana, William i Harry na planie piątego sezonu "The Crown" (ZDJĘCIA)

Serial The Crown to prawdziwy fenomen, który zdobył nie tylko ogromną popularność wśród fanów royalsów na całym świecie, ale również deszcz nagród . Złotymi Globami zostali nagrodzeni w tym roku Emma Corrin, Josh O'Connor i Gillian Anderson.

Czwarty sezon netfliksowego hitu kończy się na porażce w wyborach Margaret Thatcher w 1990 roku, kiedy to funkcję premiera przejął John Major. Wiadomo już, że w kolejnych odcinkach zostaną ukazane wydarzenia z 1992 roku okrzyknięte przez prasę jako "Annus horribilis"(łac. "okropny rok"). To właśnie wtedy rozpadły się trzy małżeństwa dzieci królowej, do księgarni trafiła skandalizująca książka Diana: Her True Story, a pożar poważnie zniszczył zamek Windsor.