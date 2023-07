Shakira zadaje szyku na paryskim Fashion Weeku. WYMOWNYM PŁASZCZEM chciała coś zakomunikować Gerardowi Pique? (ZDJĘCIA)

Cozaczasy 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeśli dalej ma na myśli pique to niech już da spokoj. On ma pewnie głęboko w tylku jej docinki. Ja rozumiem, ciężko jest skończyć tamten rozdział ale musi iść do przodu. Niech sobie znajdzie fajnego chłopa i hooop ! A co zrobił pique nie zapomnimy.i jego dzieci tez nie.