Shawn Mendes komentuje plotki o swojej orientacji: "Nie ma nic złego w byciu GEJEM"

W ostatnim wywiadzie Mendes postanowił ustosunkować się do plotek. Przyznaje, że sam nie wie, jak na nie reagować.

To dla mnie bardzo frustrujące, ponieważ w moim bliskim otoczeniu były osoby homoseksualne, które to ukrywały. Słysząc, że jestem gejem, czułem złość, bo z jednej strony chciałbym powiedzieć: "Nie jestem gejem, ale gdybym był, to nie miałbym z tym problemu". Nie ma nic złego w byciu gejem, ale tak się składa, że ja nim nie jestem. Naprawdę nie wiadomo jak reagować w takich sytuacjach - mówi w podcaście Daxa Sheparda.