Sielanka u Jennifer Lopez i Bena Afflecka: niebinarne dziecko piosenkarki patrzy głęboko w oczy przyrodniej siostrze na planie teledysku (ZDJĘCIA)

Dodo 17 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Kiedyś powiedzieć o kimś "ono / to" było największą obelgą. Teraz tak wypada. I co najmniej jedna taka osoba w towarzystwie musi być, inaczej nie jesteś światowy. Rozumiem, że niektórzy mogą czuć się źle ze swoją płcią, ale czy miło im jest, jak mówi się o nich "to", jak na przedmiot, zwierzę? :/