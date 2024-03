Siostra Cristiano Ronaldo wyleguje się na brazylijskiej plaży W BIKINI (ZDJĘCIA)

Bez wątpienia Katia Aveiro jest jedną z najważniejszych kobiet w życiu Cristiano Ronaldo. Portugalski piłkarz od zawsze mógł liczyć na wsparcie siostry. W sytuacjach, gdy wylewała się na niego fala krytyki, to właśnie Katia pierwsza stawała w jego obronie. Mimo że 46-latka jest mniej popularna niż jej młodszy brat, to na swoim koncie także ma kilka sukcesów. W 2005 roku rozpoczęła karierę muzyczną pod artystycznym pseudonimem Ronalda. Oczywiście nie trzeba wyjaśniać, do kogo nawiązuje ten pseudonim. Katia jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoimi pasjami.