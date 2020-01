Siostra Miley Cyrus świętuje 20. urodziny "zmysłowo" pochłaniając tort

Wszystko wskazuje na to, że Noah świetnie bawiła się w towarzystwie znanych znajomych. Celebrytka chętnie pozowała do zdjęć z pudełkiem pizzy, jak również dumnie prezentowała światu środkowy palec. W pewnym momencie młoda gwiazdka postanowiła doszczętnie zniszczyć swój urodzinowy tort, tylko po to, by za chwilę "zmysłowo" pochłonąć jego pozostałości bez użycia sztućców.