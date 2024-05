Skromna reprezentacja gwiazd na premierze dokumentu: odmieniona Anna Wyszkoni, opalona Julia Kamińska, stylowa Maja Ostaszewska... (ZDJĘCIA)

Swiss 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zwierzeta hodowlane przezywaja koszmar wszedzie. Dzis hodowle to obozy koncentracyjne, wyobrazcie sobieze jeden czlowiek ma hodowle 120 tys kur albo swin! W Daniii samej jest ponad 200mln swin ktore jada na steki dla calej Europy!!!Nie ma przepisow ograniczajacych cierpienie. Mieszkam w Szwajcarii w ktorej sa najstesliwsze, oslawione krowy na tej planecie ( limit dla jednego rolnika to do 200 krow). One sa na dworze, widza niebo , trawe stad potem pyszny ser, mleko itd. Zwierzeta straumatyzowane od porodu maja toksyczne mieso a potem my chorujemy. Fermy na futra tez powinny byc calkowicie zabronione! Jako czlowiek wrazliwy , kochajacy zwiwrzeta nie moge zniesc tego ogromu bestialstwa zewszad nas otaczajacego! Nie dalabym rade obejrzec ten film, ale na oewno to wazny glos!