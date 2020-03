Skryci za okularami przeciwsłonecznymi Paulina Krupińska i Damian Michałowski opuszczają studio "Dzień Dobry TVN" w wiosennych stylizacjach

Olka 39 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Moim zdaniem jej brakuje warsztatu. Yyyy, eeeee, aaaaa plus niefajnie przerywa rozmówcy, jakby na sile chciała w rozmowie zaistnieć, ale nie ma pomysłu jak. Rozmowy nie są płynne tylko wyreżyserowane, zgodnie ze scenariuszem, zero spontaniczności itp. Wiem, ze początki są najtrudniejsze, ale tak jak z aktorami widać kto się nadaje do Ukrytej Prawdy, a kto do ambitnego kina. Pozdro trzymajcie się zdrowo! #zostanwdomu