Skwaszeni Tomasz Karolak i Viola Kołakowska odbierają jedzenie i odjeżdżają w siną dal w porsche za pół miliona (ZDJĘCIA)

Naiwnie 13 min. temu

Nie widzę już sensu tu pisać.. na tyle komentarzy parę osób się zdecydowało pomoc. Czuję się już jak przyszły samobójca, który tylko szuka pomocy a jej nie otrzymuje. Nie mam nikogo rozumiecie?? Proszę Was naprawde płacząc pisząc to.. W odpowiedziach mnie wyzywacie.. a ja naiwnie Was proszę.. tylko proszę o pomoc. 450 pln dla mnie to wiele.. Ale nawet jeśli minimalnie mi pomożecie z małej kwoty moze stać się ogromna. Źle mi to pisać, Ale jestem w takiej sytuacji, że jeśli nie wyjade do DE do pracy to będzie mój koniec. Nie mam już siły. Blagam Was.. ja już nawet nie mam gdzie spać. zr z utk a . p l / u7uwk2